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Индексация пенсий отменена: власти озвучили неожиданное решение

Индексация пенсий отменена: власти озвучили неожиданное решение

Минтруда РФ пришло к выводу о необходимости кардинальных перемен в порядке повышения пенсий. Если ранее страховые пенсии индексировали раз в году, то теперь чиновники предлагают делать это дважды — 1 февраля и 1 апреля, начиная с 2025 года.

Согласно инициативе министерства, с 2025 года размер страховых пенсий по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца вырастет на 4% в феврале и еще на 3,8% в апреле. В следующем, 2026 году, планируется повысить пенсии на 4% в январе и на 2,8% в апреле.

Что касается социальных пенсий, проиндексированных 1 апреля, их порядок индексации останется прежним. Предполагается, что к 2026 году размер социальных пенсий вырастет почти на 20%.

Такие кардинальные перемены в пенсионной системе вызывают множество вопросов у граждан. К чему приведет реформа индексации пенсий? Какие последствия и риски несет в себе столь радикальное нововведение для пенсионеров и для экономики страны в целом? Эти и другие вопросы активно обсуждаются в обществе.

Изображение от gpointstudio на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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