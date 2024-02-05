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В Башкирии простились с участником СВО Ильнуром Шарафутдиновым

В Башкирии простились с участником СВО Ильнуром Шарафутдиновым

В воскресенье, 4 февраля, в Кушнаренковском районе Башкирии простились с уроженцем населенного пункта Байталлы, участником СВО Ильнуром Шарафутдиновым. Об этом сообщил руководитель муниципалитета Марат Латыпов.

По словам чиновника, Шарафутдинов принял решение защищать Родину и достойно выполнял свой воинский долг.

Глава района отметил, что подвиг Шарафутдинова навсегда останется в памяти всех жителей Кушнаренковского района.

В Башкирии простились с добровольцем СВО Александром Болотиным В Башкирии простились с добровольцем СВО Александром Болотиным
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кушнаренковский район спецоперация Погибшие на Украине
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