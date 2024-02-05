Россиянам рассказали, после какой фразы мошенников нужно резко сбросить трубку

Жителям Башкирии дали важный совет - как только в телефонном разговоре прозвучит определенная фраза, нужно немедленно прервать звонок и положить трубку.

Известный российский юрист Иван Соловьев отметил, что мошенники часто обладают высокими навыками в области психологии и умеют оказывать психологическое давление на своих потенциальных жертв, подбирая нужные слова и фразы.

По словам эксперта, наибольший эффект на доверчивых людей оказывает фраза о якобы обнаруженной "подозрительной активности" на их банковском счете. Это заявление заставляет человека безоговорочно подчиняться дальнейшим указаниям злоумышленников.

Соловьев советует, услышав подобное, сразу задуматься - каким образом банк вообще мог обнаружить эту самую "подозрительную активность" и что она значит. А затем немедленно положить трубку, иначе через некоторое время может выясниться, что банковский счет опустошен.

Автор: Семен Подгорный