Владельцы китайских автомобилей столкнулись с серьёзными проблемами

В последнее время российские автодилеры столкнулись со сложностями в обслуживании китайских автомобилей, завезенных в Россию по схеме параллельного импорта.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Союз автосервисов, проблемы коснулись таких автомобильных марок, как Exeed, Geely и Li Auto. Главная трудность при техническом обслуживании этих автомобилей заключается в том, что официальное диагностическое оборудование не распознает их, поскольку в его базе отсутствуют данные о таких машинах.

В компании Geely Motors Russia объяснили, что блоки управления автомобилей, произведенных для Европы или Китая, отличаются от российских, из-за чего диагностическое оборудование не может подключиться к этим транспортным средствам. Представители крупных китайских автоконцернов заявили изданию, что заводские гарантии распространяются только на автомобили, купленные у официальных дилеров.

По словам Ирины Франк, управляющего директора компании Frank Auto, любой официальный дилер в принципе может обслуживать машину, завезенную по схеме параллельного импорта, но это уже будет не гарантийное обслуживание. Такую же позицию подтвердили в компании «Моторинвест» — официальном импортере автомобилей марки Voyah.

Эксперты отмечают, что если у владельца автомобиля, завезенного по схеме параллельного импорта, случилась поломка, то у него есть два варианта ремонта — независимая СТО или дилерский центр, но уже за деньги.

Автор: Семен Подгорный