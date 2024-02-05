Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Владельцы китайских автомобилей столкнулись с серьёзными проблемами

Владельцы китайских автомобилей столкнулись с серьёзными проблемами

В последнее время российские автодилеры столкнулись со сложностями в обслуживании китайских автомобилей, завезенных в Россию по схеме параллельного импорта.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Союз автосервисов, проблемы коснулись таких автомобильных марок, как Exeed, Geely и Li Auto. Главная трудность при техническом обслуживании этих автомобилей заключается в том, что официальное диагностическое оборудование не распознает их, поскольку в его базе отсутствуют данные о таких машинах.

В компании Geely Motors Russia объяснили, что блоки управления автомобилей, произведенных для Европы или Китая, отличаются от российских, из-за чего диагностическое оборудование не может подключиться к этим транспортным средствам. Представители крупных китайских автоконцернов заявили изданию, что заводские гарантии распространяются только на автомобили, купленные у официальных дилеров.

По словам Ирины Франк, управляющего директора компании Frank Auto, любой официальный дилер в принципе может обслуживать машину, завезенную по схеме параллельного импорта, но это уже будет не гарантийное обслуживание. Такую же позицию подтвердили в компании «Моторинвест» — официальном импортере автомобилей марки Voyah.

Эксперты отмечают, что если у владельца автомобиля, завезенного по схеме параллельного импорта, случилась поломка, то у него есть два варианта ремонта — независимая СТО или дилерский центр, но уже за деньги.

Китайские автомобили преподнесут настоящий сюрприз: такого не ожидали Китайские автомобили преподнесут настоящий сюрприз: такого не ожидали
Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok