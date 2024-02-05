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Как в Башкирии каждый месяц получать дополнительно на ребенка до 12 000 рублей

Как в Башкирии каждый месяц получать дополнительно на ребенка до 12 000 рублей

В Башкирии родители, которые работают и платят НДФЛ, могут получать ежемесячно дополнительные выплаты на ребенка в размере до 12 тысяч рублей. Об этом стало известно из информации, опубликованной в сообществе портала «Госуслуги». Речь идет о возможности оформления стандартного налогового вычета на детей. Размер такой выплаты можно увеличить в 2-4 раза.

В 2024 году сумма вычета на первого и второго ребенка составляет 1400 рублей, на третьего и последующих детей — 3000 рублей, на ребенка-инвалида — до 12000 рублей, а для опекунов — до 6000 рублей.

Специалисты обращают внимание на то, что при использовании такого налогового вычета можно экономить 13% от уплачиваемого НДФЛ. Такая экономия действует до тех пор, пока годовой доход родителя не превысит 350 тысяч рублей.

Автор: Семен Подгорный
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