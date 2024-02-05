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В Башкирии телефонные номера отключат через три месяца

В Башкирии телефонные номера отключат через три месяца

Согласно новым правилам, утвержденным правительством России, которые регулируют мобильную и проводную связь и состоят из 60 страниц, большая часть которых касается мобильной связи и взаимоотношений между оператором и абонентом, операторы теперь обязаны заблаговременно уведомлять абонентов о предстоящих изменениях тарифов.

В частности, согласно новым правилам, операторы должны уведомлять абонентов о смене тарифа за 10 дней до его изменения при помощи SMS-сообщения. Кроме того, граждане получили возможность менять тарифные планы или операторов связи дистанционно через интернет.

Еще одним нововведением является право операторов отключать мобильные номера, если они не использовались в течение 90 суток. При этом абоненты также получили право отказаться от номера, если на нем отсутствует задолженность.

Новые правила также устанавливают процедуры, согласно которым юридические лица смогут приобретать корпоративные SIM-карты напрямую у операторов связи. Кроме того, данный документ призван упорядочить сферу телекоммуникаций, в том числе путем отмены некоторых устаревших правительственных актов.

Вступление в силу новых правил запланировано на 1 сентября текущего года.

Автор: Семен Подгорный
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