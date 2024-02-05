Пенсионная реформа 2024: кому и как можно будет выйти на пенсию досрочно?

Новости о предстоящем повышении пенсионного возраста вызвали беспокойство среди жителей России. Согласно заявлениям Пенсионного фонда РФ, уже с 2024 года вступят в силу поправки в законодательстве, касающиеся выхода на пенсию.

Хотя общий пенсионный возраст будет увеличен, новые нормы также предусматривают возможность досрочного выхода на заслуженный отдых для граждан с длительным трудовым стажем. Так, женщины с 37 годами трудового стажа и мужчины с 42 годами смогут уйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста. Это позволит им насладиться отдыхом, начиная с 55 и 60 лет соответственно.

Кроме того, лица предпенсионного возраста, которым не удается найти работу, также получат право выйти на пенсию досрочно - за два года до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.

Особые условия предусмотрены и для жителей Крайнего Севера и приравненных территорий. Им разрешат уходить на заслуженный отдых на пять лет раньше общеустановленного срока. В настоящее время этот возраст постепенно увеличивается на пять лет, что обеспечивает бо́льшую гибкость в выборе времени для начала пенсионной жизни.





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Автор: Семен Подгорный