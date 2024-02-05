Уральский эксперимент: пенсионеров будут проверять на улицах

Согласно информации из официальных источников, в ближайшее время на улицах российских городов начнутся необычные проверки граждан пожилого возраста. Власти планируют останавливать пенсионеров для проведения профилактических бесед, направленных на информирование о существующих мошеннических схемах. Эта инициатива, запланированная на 1 февраля, призвана оградить пожилых людей от коварных действий аферистов.

По мнению пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, подобные профилактические мероприятия помогут предотвратить случаи мошенничества в отношении пожилых граждан, которые, к сожалению, с каждым годом становятся все более распространенным явлением. В отличие от прошлого года, когда сотрудники полиции наносили профилактические визиты непосредственно в дома пенсионеров, на этот раз было принято решение проводить такие беседы на улицах городов.

Первоначально подобные мероприятия пройдут на Урале при участии руководителей городских управлений МВД. Они будут давать практические советы и рекомендации о том, как не стать жертвой аферистов, а также раздавать информационные брошюры, подробно описывающие наиболее распространенные схемы мошенничества.

Особое внимание в ходе этих проверок будет уделяться гражданам в возрасте от 60 до 80 лет, которые зачастую оказываются наиболее уязвимы перед действиями злоумышленников. Специалисты будут оценивать, насколько адекватно пожилые люди реагируют на возможные ситуации мошенничества, чтобы впоследствии помочь избежать потенциальных угроз.

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Автор: Семен Подгорный