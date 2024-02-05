Синоптики предупреждают: в Башкирии ожидается опасная погода

Специалисты прогнозируют аномальные погодные условия на территории Республики Башкортостан в ближайшие дни.

Как сообщают в региональном отделении МЧС, в период с 20 часов 5 февраля до 20 часов 6 февраля ожидается пасмурная погода, кратковременные осадки в виде снега, который будет переходить в мокрый снег, местами умеренный.

В некоторых районах республики также возможно появление гололеда и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Прогнозируется, что ветер будет дуть с южного и юго-восточного направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит -3…-8 градусов Цельсия, а дневная - +2…-3 градуса.

На автомобильных дорогах Башкирии возможно образование снежных заносов, а также ухудшение видимости до 1-2 километров. Власти региона рекомендуют автомобилистам и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Автор: Семен Подгорный