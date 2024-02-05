Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Синоптики предупреждают: в Башкирии ожидается опасная погода

Синоптики предупреждают: в Башкирии ожидается опасная погода

Специалисты прогнозируют аномальные погодные условия на территории Республики Башкортостан в ближайшие дни.

Как сообщают в региональном отделении МЧС, в период с 20 часов 5 февраля до 20 часов 6 февраля ожидается пасмурная погода, кратковременные осадки в виде снега, который будет переходить в мокрый снег, местами умеренный.

В некоторых районах республики также возможно появление гололеда и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Прогнозируется, что ветер будет дуть с южного и юго-восточного направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит -3…-8 градусов Цельсия, а дневная - +2…-3 градуса.

На автомобильных дорогах Башкирии возможно образование снежных заносов, а также ухудшение видимости до 1-2 километров. Власти региона рекомендуют автомобилистам и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok