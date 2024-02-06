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Указ Путина: многодетные семьи получат единый статус и новые выплаты

Указ Путина: многодетные семьи получат единый статус и новые выплаты

Президент Российской Федерации подписал указ, по которому многодетные семьи получат единый социальный статус. В Министерстве труда и социальной защиты Республики Башкортостан рассказали, какие изменения произойдут в результате этого указа.

Согласно новому документу, многодетной будет считаться семья, которая имеет троих и более детей. Такие семьи получат единое удостоверение установленного федерального образца. Кроме того, им будут полагаться различные меры социальной поддержки. Семья сможет пользоваться этими мерами поддержки до тех пор, пока старшему ребенку в семье не исполнится 18 лет, а если он продолжает обучение очно, то до 23 лет.

Указ гарантирует предоставление пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, мер поддержки в сфере трудоустройства, досрочного назначения пенсии многодетным матерям, профессионального обучения родителей в многодетных семьях. Кроме того, он предусматривает бесплатное посещение культурных учреждений и парков для многодетных семей независимо от места их проживания.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: многодетные семьи выплаты
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