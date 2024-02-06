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В Башкирии скоропостижно скончался военком 4 районов

В Башкирии скоропостижно скончался военком 4 районов

Башкирию потрясла большая потеря - скоропостижно скончался Сергей Склокин, исполнявший обязанности военного комиссара сразу нескольких административных единиц региона.

В частности, Сергей возглавлял военные комиссариаты городов Белорецк и Межгорье, а также Белорецкого и Бурзянского районов. Известие о его кончине поступило от администрации Белорецкого района, где Склокин проработал достаточно длительное время.

Сергей Склокин пользовался уважением как опытный руководитель и профессионал своего дела. Его уход - тяжелая потеря для всей системы военкоматов Башкирии. 6 февраля, в день прощания, сотни людей придут почтить его память и выразить соболезнования его родным и близким. Церемония прощания состоится в 13 часов по адресу: улица С.Тюленина, дом 52, квартира 72.

В Башкирии скончался известный ученый В Башкирии скончался известный ученый
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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