В Башкирии сотни людей пришли проводить в последний путь бойцов СВО

Накануне в Стерлитамаке простились с двумя погибшими уроженцами города - младшим лейтенантом Александром Широбоковым и сержантом Павлом Ивановым.

Администрация Стерлитамака сообщила, что оба военнослужащих принимали участие в СВО и получили смертельные ранения при выполнении боевых заданий.

Александр Широбоков служил в мотострелковой бригаде в должности гранатометчика, а Павел Иванов был старшим стрелком мотострелкового отделения.

На траурной церемонии присутствовали представители власти, которые выразили слова соболезнования от имени руководства республики Башкортостан и депутатов Госсобрания. В своих выступлениях они подчеркнули, что Александр Широбоков и Павел Иванов до конца остались верными воинской присяге и воинскому долгу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети