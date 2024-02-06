В Башкирии сотни людей пришли проводить в последний путь бойцов СВО
Накануне в Стерлитамаке простились с двумя погибшими уроженцами города - младшим лейтенантом Александром Широбоковым и сержантом Павлом Ивановым.
Администрация Стерлитамака сообщила, что оба военнослужащих принимали участие в СВО и получили смертельные ранения при выполнении боевых заданий.
Александр Широбоков служил в мотострелковой бригаде в должности гранатометчика, а Павел Иванов был старшим стрелком мотострелкового отделения.
На траурной церемонии присутствовали представители власти, которые выразили слова соболезнования от имени руководства республики Башкортостан и депутатов Госсобрания. В своих выступлениях они подчеркнули, что Александр Широбоков и Павел Иванов до конца остались верными воинской присяге и воинскому долгу.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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