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В Башкирии сотни людей пришли проводить в последний путь бойцов СВО

В Башкирии сотни людей пришли проводить в последний путь бойцов СВО

Накануне в Стерлитамаке простились с двумя погибшими уроженцами города - младшим лейтенантом Александром Широбоковым и сержантом Павлом Ивановым.

Администрация Стерлитамака сообщила, что оба военнослужащих принимали участие в СВО и получили смертельные ранения при выполнении боевых заданий.

Александр Широбоков служил в мотострелковой бригаде в должности гранатометчика, а Павел Иванов был старшим стрелком мотострелкового отделения.

На траурной церемонии присутствовали представители власти, которые выразили слова соболезнования от имени руководства республики Башкортостан и депутатов Госсобрания. В своих выступлениях они подчеркнули, что Александр Широбоков и Павел Иванов до конца остались верными воинской присяге и воинскому долгу.

В Башкирии простились с участником СВО Ильнуром Шарафутдиновым В Башкирии простились с участником СВО Ильнуром Шарафутдиновым
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак спецоперация Погибшие на Украине
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