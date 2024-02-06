Пенсии повысят до 44 000 рублей: пенсионерам Башкирии объявили о новом решении

Согласно заявлению пенсионного эксперта Сергея Власова, опубликованного в PRIMPRESS, в среднем размер пенсий для определенных категорий пенсионеров будет увеличен до 44 000 рублей. Это максимальное значение за последние годы.

Речь идет о повышении пенсий для тех, кто получает пенсии от министерства обороны – военнослужащих и представителей других силовых структур. В частности, это коснется сотрудников полиции, Следственного комитета, прокуратуры, служб спасения и подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

Решение об индексации пенсий для данной категории граждан уже одобрено большинством депутатов Госдумы. Повышение пенсий запланировано на октябрь 2024 года.

Господин Власов пояснил, что депутаты утвердили новую норму, согласно которой будет увеличен размер понижающего коэффициента, применяемого при расчете военных и силовых пенсий. Этот показатель вырастет на 3,85% с октября и составит 89,32%.

В целом, механизм повышения таких пенсий отличается от схемы роста страховых или социальных пенсий, что достаточно сложно, по словам эксперта. Однако ожидается, что к середине осени текущего года выплаты вырастут на 4,5%.

Кроме того, господин Власов с удовлетворением отметил, что увеличение затронет пенсии по выслуге лет, в том числе для работающих пенсионеров.

Автор: Семен Подгорный