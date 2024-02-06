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Теперь запрещено: для россиян, у кого есть дача или огород, действует новое правило

Теперь запрещено: для россиян, у кого есть дача или огород, действует новое правило

В этом году вступили в силу новые правила, касающиеся пребывания граждан на своих загородных участках. Эти изменения вызвали немало вопросов у владельцев дач и садовых домиков.

Согласно обновленному законодательству, теперь разрешено находиться на своем приусадебном участке только с 1 апреля по 1 октября. Исключение составляют только те дачи и коттеджи, которые оборудованы всеми необходимыми коммуникациями и могут использоваться круглогодично.

Что касается обычных загородных домов, ситуация сложнее. Как правило, зимой в них отключают все системы жизнеобеспечения, поэтому постоянно там проживать нельзя. Однако это не означает полный запрет на посещение таких домов вне разрешенного периода. Просто придется ограничиться минимумом удобств для проживания.

Таким образом, нововведения в законодательстве внесли определенные ограничения для владельцев загородной недвижимости. Теперь им придется планировать свое пребывание на дачных участках и в садовых домиках с учетом разрешенного времени использования. Однако полный запрет на посещение таких объектов вне установленного периода отсутствует.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: дача законы
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