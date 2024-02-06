«Хватит на целый год». Пенсионеры получат дополнительную помощь в феврале

Каждый пенсионер в феврале 2024 года получит дополнительную помощь помимо своей пенсии, которая, по словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, будет достаточной на целый год. Эта помощь заключается в предоставлении всем пожилым гражданам возможности пройти новый этап медицинских обследований.

Особенно важно, что организация такой помощи для людей, живущих вдали от больниц, начнется уже в феврале текущего года. Доставка пожилых граждан до медицинских учреждений будет полностью бесплатной. Почти во всех регионах России созданы специальные мобильные бригады со своим транспортом, при помощи которого пенсионеры смогут добраться до ближайшей больницы для получения необходимой консультации или прохождения обследования.

Особенно удобно то, что в таком специализированном транспорте с креслами и сиденьями для людей с ограниченными возможностями может ехать сразу несколько пожилых граждан. Это очень актуально для сельских и отдаленных районов, где дорога до больницы может быть долгой, а общественный транспорт практически недоступен. Раньше гражданам приходилось или пользоваться редким автобусом, или платить больше за поездку на такси.

В медицинском учреждении пенсионеры смогут пройти бесплатное профилактическое обследование, включающее измерение артериального давления, ЭКГ и выявление рисков различных заболеваний. Такое комплексное обследование считается достаточным на целый год, поскольку повторно пройти бесплатную профилактику пожилые граждане смогут только через год.

Автор: Семен Подгорный