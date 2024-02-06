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Участники скандальной школьной вечеринки в Уфе рассказали свою версию произошедшего

Участники скандальной школьной вечеринки в Уфе рассказали свою версию произошедшего

Участники скандальной вечеринки в Уфе, в которой принимали участие 15-летние школьники и их родители, рассказали о произошедшем.

Один из подростков, присутствовавших на мероприятии, опубликовал пост с извинениями на совей личной страничке в соцсетях. В нем он выразил сожаление по поводу инцидента от имени всех гостей вечеринки и заверил, что подобное больше не повторится.

По словам юноши, вечеринка носила исключительно дружеский характер и обходилась без употребления алкоголя, несмотря на то, что некоторые бутылки с безалкогольными напитками могли попасть в кадр видео. Он также снял ответственность за утечку видео в сеть с себя и организаторов, предположив, что записи были слиты в интернет без их ведома неизвестными лицами, что и привлекло чрезмерное внимание общественности.

15-летие по-взрослому: вечеринка уфимской школьницы взбудоражила соцсети 15-летие по-взрослому: вечеринка уфимской школьницы взбудоражила соцсети
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
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