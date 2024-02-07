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В Башкирии грядут дополнительные выходные в феврале 2024 года

В Башкирии грядут дополнительные выходные в феврале 2024 года

В этом году жителей Башкирии ожидает приятный сюрприз - возможность отдохнуть три дня подряд в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Дело в том, что в 2024 году этот праздник выпадает на пятницу, 23 февраля. А это значит, что те, кто работает по пятидневной рабочей неделе, смогут насладиться тремя выходными днями подряд - с 23 по 25 февраля. Более того, четверг, 22 февраля, будет для них неполным рабочим днем - продолжительность работы сократится на один час.

Стоит отметить, что сам праздник 23 февраля не входит в число официальных выходных дней и дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
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