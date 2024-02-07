Полное разорение: пожилых людей с накоплениями ожидает неприятный сюрприз

С наступлением февраля людям пожилого возраста, имеющим сбережения, стоит проявлять повышенную бдительность. Как предупреждают эксперты, растет угроза новой мошеннической схемы, которая может поставить под удар накопления пенсионеров. Специалист в области пенсионного обеспечения раскрывает подробности этой уловки, нацеленной в первую очередь на граждан старшего возраста.

Согласно словам эксперта, злоумышленники начали звонить пожилым людям, выдавая себя за сотрудников банков и полиции. Их цель - убедить пенсионеров передать имеющиеся наличные средства якобы специальному курьеру для декларирования. Однако специалист предупреждает, что следуя этим указаниям, люди рискуют навсегда лишиться денег.

Пожилых граждан, хранящих наличные дома, призывают проявлять повышенную осторожность и не реагировать на подобные звонки. Это правило становится особенно актуальным уже в начале февраля. Важно помнить, что никакие якобы представители банков или полиции не должны требовать передачи средств вне официальных учреждений.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: Freepik