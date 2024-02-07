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На Башкирию обрушится циклон

На Башкирию обрушится циклон

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий, вызванное приближением циклона.

Согласно данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг 8 февраля, ночные температуры воздуха опустятся до -10, -15 градусов по Цельсию. Дневные показатели также обещают быть невысокими, прогнозируется -1…-6 градусов. На протяжении всего дня ожидаются интенсивные снегопады, местами возможны особенно сильные осадки в виде снега, сопровождаемые порывистым ветром и метелями. На автомагистралях прогнозируются снежные заносы, обледенение. Все это является следствием движения над территорией республики циклона с юго-западного направления.

Ветер также будет доставлять немало хлопот населению, ожидается умеренный северо-западный ветер с порывами до сильного, с последующим направлением на юго-запад.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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