Уфимский блогер высмеял Год поддержки людей с инвалидностью из-за неубранного снега в Уфе

В рамках Года поддержки людей с инвалидностью блогер Рустам Набиев опубликовал видео, высмеивающее ситуацию с неубранным снегом в Уфе . На записи запечатлен тротуар, покрытый снежной кашей, которая не позволяет ему проехать на инвалидной коляске. Знаменитый уфимец использует в кадре нецензурную лексику, заявляя, что необходимо «называть вещи своими именами».

Кроме того, в соцсетях Набиев продемонстрировал еще одну проблемную ситуацию – парковочное место для инвалидов, заваленное горой снега. В подписи к опубликованному снимку блогер лаконично упомянул «Год поддержки людей с инвалидностью», сопроводив текст смайликом с поднятым большим пальцем, подчеркивая явную иронию.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: соцсети