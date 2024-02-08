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Уфимский блогер высмеял Год поддержки людей с инвалидностью из-за неубранного снега в Уфе

Уфимский блогер высмеял Год поддержки людей с инвалидностью из-за неубранного снега в Уфе

В рамках Года поддержки людей с инвалидностью блогер Рустам Набиев опубликовал видео, высмеивающее ситуацию с неубранным снегом в Уфе. На записи запечатлен тротуар, покрытый снежной кашей, которая не позволяет ему проехать на инвалидной коляске. Знаменитый уфимец использует в кадре нецензурную лексику, заявляя, что необходимо «называть вещи своими именами».

Кроме того, в соцсетях Набиев продемонстрировал еще одну проблемную ситуацию – парковочное место для инвалидов, заваленное горой снега. В подписи к опубликованному снимку блогер лаконично упомянул «Год поддержки людей с инвалидностью», сопроводив текст смайликом с поднятым большим пальцем, подчеркивая явную иронию.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
Теги: Набиев Рустам
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