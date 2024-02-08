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Новые правила: кому из пенсионеров положена бесплатная путевка в санаторий?

Новые правила: кому из пенсионеров положена бесплатная путевка в санаторий?

В летний сезон наступает время отдыха и заботы о собственном здоровье. Для пенсионеров с различными заболеваниями, включая туберкулез, открывается уникальная возможность пройти санаторно-курортное лечение для поддержания и укрепления организма. Однако это далеко не все.

Согласно новым правилам, всем пенсионерам, указанным в специальном перечне заболеваний, предоставляется возможность полностью бесплатно отправиться на лечение в санаторий. При этом пакет социальных услуг включает не только пребывание в санатории, но и бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте до места лечения и обратно.

Примечательно, что продолжительность лечения может быть разной: обычно оно длится 18 дней, однако для пенсионеров с инвалидностью или с травмами головы или спины предусмотрено более продолжительное лечение - от 24 до 42 дней.

Кроме того, у пенсионеров есть право выбора: они могут отказаться от некоторых услуг или от всего пакета и запросить денежные выплаты вместо этого. Для этого необходимо подать заявление в социальный фонд до установленного срока. Важно помнить, что если пенсионер впоследствии решит вернуться к получению услуг, ему придется снова обратиться в фонд для оформления необходимых документов.

Для получения лекарств требуется рецепт от лечащего врача, а для подачи заявления на санаторно-курортное лечение необходима справка от врача поликлиники по месту жительства.

Изображение от shurkin_son на Freepik

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: пенсионеры отдых
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