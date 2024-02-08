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Пожилые уфимцы с 8-9 февраля получат зачисления на карту

Пожилые уфимцы с 8-9 февраля получат зачисления на карту

Пожилые граждане Уфы в скором времени смогут рассчитывать на получение разовой финансовой помощи от государства. Как сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов изданию PRIMPRESS, денежные средства будут зачислены на банковские карты пенсионеров в период с 8 по 9 февраля текущего года.

Специалист рассказал, что финансовая поддержка в первую очередь предназначена для льготных категорий граждан, таких как ветераны и инвалиды, которые желают провести газификацию своего жилья. Однако в каждом регионе существуют дополнительные меры социальной помощи для обычных пенсионеров, решивших газифицировать свой дом. Одной из таких мер является частичная компенсация стоимости необходимого оборудования.

Власов проинформировал, что в других регионах размер выплаты варьируется. К примеру, в Ленинградской области пенсионеры могут получить до 30 тысяч рублей для газификации своего дома от местных властей. Эти средства предоставляются в качестве единовременной выплаты без учета занятости пенсионера или уровня его доходов. В Оренбурге размер компенсации также составляет до 30 тысяч рублей и может быть выделен даже в том случае, если оборудование уже приобреталось, но вышло из строя. Однако компенсация будет предоставлена лишь при условии, что стоимость замены оборудования превышает половину месячного дохода пенсионера.

Для получения компенсации пенсионерам необходимо подать заявление в соцзащиту. Если заявка будет одобрена в начале месяца, денежные средства поступят на счет пенсионера уже 8-9 февраля.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: пенсионеры
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