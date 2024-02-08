Пенсионеров с 20 летним стажем ждет большой сюрприз с 8 февраля

Как сообщила эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева, с 8 февраля для пожилых граждан, проработавших не менее 20 лет, откроются новые возможности. Для того чтобы воспользоваться ими, пенсионерам необходимо будет собрать соответствующий пакет документов, отметила специалист в интервью изданию PRIMPRESS.

Судьи одного из регионов приняли решение, которое может стать приятным сюрпризом для многих граждан, претендующих на получение звания ветерана труда. Поводом для него послужил прецедент с одной женщиной, проработавшей в государственной структуре много лет и пытавшейся добиться присвоения этого статуса. За ее плечами было 30 лет работы на государство, поэтому она была уверена в положительном ответе. Однако в отделе социальной защиты заявительнице неожиданно было отказано.

Эксперты отметили, что для получения звания ветерана труда на региональном уровне требуются специальные награды, которые должны быть выданы соответствующими ведомствами. Представленная женщиной почетная грамота не соответствовала этим критериям. Вместе с тем она удовлетворяла требованиям по стажу, поскольку для женщин необходимо отработать 20 лет, а для мужчин минимум составляет 25 лет трудового стажа.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru