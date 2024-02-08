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«Не переводите деньги»: жителей Уфы предупредили о новой уловке мошенников

«Не переводите деньги»: жителей Уфы предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники продолжают активно использовать хитроумные методы для обмана доверчивых граждан. Новая уловка заключается в подмене телефонного номера звонящего на номер родственника или знакомого жертвы.

Как отметил в интервью изданию «Прайм» эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов, это позволяет преступникам ввести человека в заблуждение и заставить поверить, что он разговаривает с близким человеком.

Дополнительный эффект достигается благодаря технологии deep fake, имитирующей голос собеседника. В результате жертва и не догадывается, что ведет беседу с мошенником. Затем преступники просят перевести им деньги, чему человек, уверенный, что говорит с родственником, зачастую не задумываясь подчиняется.

По словам эксперта, это оружие мошенников особенно опасно, поскольку полностью обманывает бдительность людей. Они не только слышат голос близкого человека, но и видят его номер на дисплее телефона. Такая манипуляция с техническими средствами делает обман практически незаметным.

Кроме граждан, от действий жуликов страдают и коммерческие организации. Например, в одном из городов Приморского края зафиксированы случаи, когда мошенники представляются работниками строительных компаний и предлагают услуги по завышенным ценам. При этом они апеллируют к скидкам, чтобы вызвать доверие у руководства фирм.

Исходя из этого, эксперты призывают граждан проявлять повышенную бдительность и не доверять незнакомцам, даже если технические манипуляции создают иллюзию общения с родным человеком. Важно критически относиться к любым предложениям о переводе денег, проверять информацию и не поддаваться на уловки мошенников, какими бы убедительными они ни казались. Только осмотрительность поможет защитить свои средства от преступных посягательств.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: советы мошенничество
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