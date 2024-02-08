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В Башкирии простились с участником СВО Арсланом Латыповым

В Башкирии простились с участником СВО Арсланом Латыповым

В Республике Башкортостан состоялась церемония прощания с военнослужащим Арсланом Латыповым, который погиб в зоне СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель администрации Мелеузовского района Р. Шамсутдинов.

Арслан Латыпов появился на свет 09.01.1990 года в Узбекистане, однако с 1993 года проживал в городе Мелеуз, где закончил среднюю общеобразовательную школу №5 и ПЛ №42. Затем была срочная служба в рядах Российской Армии.

Демобилизовавшись, мужчина трудился на Мелеузовском молочно-консервном комбинате. Весной 2023 года он подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Мелеуз спецоперация Погибшие на Украине
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