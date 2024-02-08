В Башкирии надвигаются морозные деньки: синоптики прогнозируют похолодание и неблагоприятные погодные условия

Согласно информации, предоставленной Башгидрометом, 9 февраля жителей Башкирии ожидает не самая приятная погода. В ночное время суток прогнозируется небольшой снег, который местами может перейти в умеренный. В некоторых районах республики возможны метели, что может привести к образованию снежных заносов, снежного наката и гололедицы на дорогах.

Направление ветра будет юго-западным, с умеренной силой, местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха в ночные часы опустится до -10…-15 градусов. Днем также ожидается небольшой снег, при юго-западном умеренном ветре. Столбик термометра в дневное время суток поднимется до -7…-12 градусов.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, жителям Башкирии рекомендуется быть осторожными и внимательными на дорогах, а также по возможности воздержаться от поездок.

Автор: Семен Подгорный