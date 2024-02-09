В Башкирии похоронили участника СВО Артема Старцева

В Башкирии накануне состоялась церемония прощания с рядовым Артемом Старцевым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Гафурийского района Фанзиль Чингизов.

Мужчина родился 25.09.1992 года в населенном пункте Табынское. После окончания школы он получил специальность строителя в училище и работал по профессии. В ноябре 2023 года, осознанно и с чувством патриотизма, Артем заключил контракт с Министерством обороны для участия в СВО.

Старцев служил стрелком-зенитчиком в зенитном ракетном взводе 237 десантно-штурмового полка. 9 декабря 2023 года, при выполнении боевых задач, он получил смертельное ранение. На момент гибели ему был 31 год.

За проявленное мужество и героизм рядовой Артем Старцев посмертно награжден Орденом Мужества.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: соцсети