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Будьте осторожны: российских пенсионеров поджидает серьезная опасность

Будьте осторожны: российских пенсионеров поджидает серьезная опасность

С наступлением февраля пенсионеры, имеющие детей или внуков, стали мишенью для новой мошеннической схемы, получившей широкое распространение в России. Злоумышленники используют хитрую тактику – подделку голоса близких родственников, что делает обман еще более изощренным и опасным.

Ранее мошенники просто звонили и представлялись родственником, попавшим в беду и срочно нуждающимся в деньгах. Однако с появлением технологий имитации голоса их методы стали более утонченными. Теперь они могут использовать специальные программы, имитирующие голос близкого человека, делая практически невозможным отличить его от оригинала.

Эксперты предостерегают: мошенники могут использовать записи голосов из социальных сетей или голосовых сообщений, создавая реалистичную имитацию голоса родственника. Поэтому пожилым людям необходимо быть предельно бдительными и осторожными при получении подобных звонков.

В связи с возросшей угрозой мошенничества эксперты рекомендуют пенсионерам немедленно завершать такие звонки и перезванивать родственнику на его официальный номер телефона. Эта мера предосторожности становится особенно актуальной в свете новых технологий, применяемых мошенниками.

Будьте бдительны и защитите себя и своих близких от коварных аферистов, готовых на все ради достижения своих корыстных целей. Внимательность и осторожность – лучшие способы предотвратить подобные аферы и сохранить свои финансы и личную информацию в безопасности.

«Не переводите деньги»: жителей Уфы предупредили о новой уловке мошенников «Не переводите деньги»: жителей Уфы предупредили о новой уловке мошенников
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: пенсионеры мошенничество
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