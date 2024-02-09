В Башкирию ворвутся аномальные для февраля морозы

Зима в Башкирии не торопится сдавать свои позиции. Не успели жители республики насладиться февральским потеплением, как природа решила напомнить о своих правах. Синоптики Башгидромета прогнозируют резкое похолодание, которое принесет с собой аномальные для этого времени года морозы.

Уже сегодня, 10 февраля, столбики термометров опустятся до -16…-21 градуса, а при прояснениях мороз может усилиться до -26 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -12…-17 градусов. Ожидается небольшой снег, а умеренный ветер будет дуть с юго-запада или запада.

В воскресенье, 11 февраля, морозная хватка зимы станет еще крепче. Ночью температура воздуха опустится до -22…-27 градусов, а при прояснениях до -32 градусов. Днем ожидается -12…-17 градусов. Местами возможен небольшой снег. Умеренный ветер сохранит свое юго-западное или западное направление.

Стоит отметить, что такие морозы действительно являются аномальными для февраля. Средняя температура воздуха для этого месяца в Башкирии составляет -10…-15 градусов.

Автор: Семен Подгорный