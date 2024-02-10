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В Башкирии простились с погибшим в СВО Виктором Алушкиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО Виктором Алушкиным

В Стерлитамакском районе Башкирии прошла церемония прощания с Виктором Алушкиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Проводить в последний путь бойца пришли его родные и близкие, друзья, знакомые и земляки. Виктор Алушкин родился и вырос в Стерлитамакском районе.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, Виктор Алушкин, верный своему патриотическому долгу, с первых дней спецоперации встал на защиту мирных жителей Донбасса. Он мужественно сражался с врагом, не щадя себя, и геройски погиб, выполняя боевое задание.

Скорбную церемонию прощания сопровождали траурные мелодии военного оркестра. Похоронен Виктор Алушкин со всеми воинскими почестями.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамакский район спецоперация Погибшие на Украине
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