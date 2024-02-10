В Башкирии простились с погибшим в СВО Виктором Алушкиным

В Стерлитамакском районе Башкирии прошла церемония прощания с Виктором Алушкиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Проводить в последний путь бойца пришли его родные и близкие, друзья, знакомые и земляки. Виктор Алушкин родился и вырос в Стерлитамакском районе.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, Виктор Алушкин, верный своему патриотическому долгу, с первых дней спецоперации встал на защиту мирных жителей Донбасса. Он мужественно сражался с врагом, не щадя себя, и геройски погиб, выполняя боевое задание.

Скорбную церемонию прощания сопровождали траурные мелодии военного оркестра. Похоронен Виктор Алушкин со всеми воинскими почестями.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети