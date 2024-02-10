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Где мои 15 лет: как школьники из Уфы прославились из-за слитых видео их развратной вечеринки

Где мои 15 лет: как школьники из Уфы прославились из-за слитых видео их развратной вечеринки

Недавно в социальных сетях неожиданно появились шокирующие видеоролики, снятые во время празднования 15-летия девочки-подростка из Уфы. На них запечатлены откровенные танцы и другие неподобающие действия участников вечеринки, многие из которых также являются несовершеннолетними.

Согласно информации, девочка учится в одной из школ Октябрьского района города. Помимо сверстников, на празднике присутствовали и некоторые взрослые, в том числе мама именинницы. На одном из роликов девушка предстает перед гостями в нижнем белье и откровенном наряде.

Как отмечают, видео вызвали бурю негодования в Сети. Многие осуждали как самих подростков за их поведение, так и родителей, которые были на мероприятии и, по всей видимости, не видели в происходящем ничего предосудительного. Некоторые участники вечеринки столкнулись впервые с массовым осуждением и травлей в интернете.

Впоследствии подростки публично извинились за случившееся. По словам уполномоченного по правам ребенка в Башкирии Ольги Панчихиной, дети осознали серьезность ситуации, в которой оказались, однако с учетом их возраста к ним нужно проявить определенную мягкость. В то же время в отношении присутствовавших на празднике взрослых пока не принято никаких мер.

Данный инцидент многие сравнили со скандалом вокруг новогодней вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Однако к несовершеннолетним участникам уфимской вечеринки применить какие-либо санкции не представляется возможным в силу их возраста. Таким образом, наказания могут коснуться лишь взрослых гостей мероприятия.

В целом, подобные ситуации, к сожалению, не редкость. Так, в декабре прошлого года уже происходил громкий скандал в одном из ночных клубов Уфы, участником которого предположительно стал сын местного чиновника.

Скандальная вечеринка в Уфе: подросток в креативном образе привлек внимание комиссии ПДН Скандальная вечеринка в Уфе: подросток в креативном образе привлек внимание комиссии ПДН
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншоты видео
Теги: Уфа
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