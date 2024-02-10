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Зима возвращается: в Башкирию идут 30-градусные морозы

Зима возвращается: в Башкирию идут 30-градусные морозы

Жителям Башкирии стоит приготовиться к возвращению суровой зимы. После продолжительного периода снегопадов и метели, с относительно теплой для февраля погодой, в регион вновь придут морозы, обещают синоптики Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, уже 11 февраля столбики термометров опустятся до -25…-30°C ночью. В некоторых местах температура может опуститься до -20°C. Днем будет немного теплее: -11…-16°C. Осадков в этот день не ожидается, ветер будет дуть с запада.

В связи с прогнозируемым похолоданием, спасатели рекомендуют гражданам одеваться по погоде, не выходить на улицу без особой необходимости и не оставлять детей без присмотра.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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