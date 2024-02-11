До 10 000 рублей владельцам карт «Мир»: новая программа лояльности

Держатели карт национальной платежной системы «Мир» получили новую возможность пополнить свой счет. Финансовый эксперт Валерий Попов сообщил, что с 10 февраля владельцам карт «Мир» станет доступна программа лояльности, в рамках которой они смогут получить дополнительные средства в среднем в размере 10 000 рублей.

Для участия в программе необходимо иметь карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности. Ограничений по возрасту и доходам нет, поэтому шанс получить денежное поощрение есть у каждого жителя России.

Суть программы заключается в получении кэшбэка при оплате бронирования проживания в отеле через популярный сервис с использованием карты «Мир». Размер кэшбэка будет зависеть от типа карты: до 8% для стандартных карт и до 10% для премиальных карт.

Срок зачисления дополнительных средств на карту составляет от 3 до 7 рабочих дней с момента оплаты бронирования. Это означает, что уже с 10 февраля многие участники программы смогут получить свои деньги, сумма которых может составить 10 000 рублей или даже больше.





Автор: Семен Подгорный