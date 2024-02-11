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Жители Башкирии простились с погибшим в СВО Максимом Рыбаковым

Жители Башкирии простились с погибшим в СВО Максимом Рыбаковым

В субботу, 10 февраля, жители Башкирии простились с комбатом Максимом Рыбаковым, который погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.

Как сообщил в социальных сетях зампредседателя правительства республики Ирек Сагитов, офицер, кавалер ордена Мужества, был смертельно ранен во время прикрытия отхода своего подразделения. Враг провел массированный огневой налет, и одно из попаданий оказалось смертельным для храброго офицера.

Выражая соболезнования родным и близким героя, Ирек Сагитов отметил, что Максим Рыбаков пал смертью храбрых, как и подобает настоящему офицеру. "Вечная память и слава смелому сыну Башкортостана", - резюмировал он.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Погибшие на Украине
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