Врачи выявили беременность у 13-летней жительницы Уфы

В городе Уфа произошел шокирующий случай — у 13-летней девочки обнаружили беременность, сообщает издание «Комсомольская правда — Уфа».

Согласно полученным сведениям, школьница вместе с матерью пришла на осмотр в одну из частных клиник столицы Башкирии в начале февраля текущего года. В ходе медицинского обследования врачи обнаружили, что девочка находится на сроке беременности не менее 14 недель.

Информацию тут же передали в полицию. Кто именно стал отцом будущего ребенка юной уфимки, пока не выяснено. Самой девочке исполнится 14 лет только нынешней весной.

Изображение от valeria_aksakova на Freepik

Автор: Семен Подгорный