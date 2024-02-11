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Пенсионеров без дохода ждет приятный сюрприз с 12 февраля

Пенсионеров без дохода ждет приятный сюрприз с 12 февраля

Пенсионеры, чей единственный доход - это пенсия, скоро получат приятную новость, которая повлияет на их благосостояние. По словам пенсионного эксперта, пожилые люди теперь могут претендовать на новые выплаты, доступные во многих регионах страны.

Речь идет о компенсации на газификацию жилых помещений. Хотя подобная поддержка уже давно оказывается на федеральном уровне, ранее ее могли получить лишь определенные категории льготников, такие как ветераны или инвалиды, для которых сумма могла достигать 100 тысяч рублей.

Однако ситуация в регионах изменилась в лучшую сторону, и теперь право на эти выплаты есть даже у обычных пенсионеров. К примеру, пожилые жители Башкирии начали получать поддержку на газификацию при определенных, но достаточно простых условиях.

Как отмечает эксперт, местные власти готовы оказать финансовую помощь пенсионерам на газификацию, если у пожилого человека нет другого источника дохода кроме пенсии. Среди других условий - место проживания и общий доход заявителя.

Подобные льготы недавно были введены и в Татарстане. В Поволжском крае сумма выплаты может достигать 150 тысяч рублей для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Подавать заявления на получение помощи можно уже с начала февраля.

Изображение от gpointstudio на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры выплаты
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