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Власти РФ порадовали пенсионеров: +5000 рублей к февралю

Власти РФ порадовали пенсионеров: +5000 рублей к февралю

В феврале текущего года российские пенсионеры с надеждой ожидают обещанной разовой денежной выплаты. Как сообщают источники, сумма может составить пять тысяч рублей, а может быть и немного больше. Эту радостную новость подтвердил известный пенсионный эксперт Игнатий Викентиев. Он добавил, что многие пожилые люди уже в эти дни получают пенсии за февраль.

Хотя большинство пенсий остается на уровне предыдущих месяцев в связи с индексацией в начале года, на региональном уровне пожилые граждане могут рассчитывать на дополнительные выплаты в ближайшее время. Особое внимание уделяется пенсионерам, которые активно сдавали кровь.

Так, в Башкирии было принято решение о ежегодной разовой выплате в размере 5 тысяч рублей тем, кто сдавал кровь более 100 раз. По словам эксперта Викентиева, эти средства будут доступны уже в феврале.

Кроме того, пожилых людей порадуют не только дополнительные выплаты за сдачу крови, но и за многолетнюю совместную жизнь. Недавно в Татарстане было принято решение о выплатах за юбилей свадьбы от 50 до 70 лет, который пришелся на прошлый год. Размер таких поощрений может составлять от 3 до 25 тысяч рублей, что станет приятным подарком для многих супружеских пар.

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Автор: Семен Подгорный
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