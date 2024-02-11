Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии температура воздуха упадет до -33 градусов

В Башкирии температура воздуха упадет до -33 градусов

Согласно прогнозу Башгидромета, 12 февраля в Башкирии столбик термометра значительно понизится. Спасатели регионального МЧС предупреждают жителей о надвигающемся похолодании.

Ожидается, что в регион придет юго-восточный ветер со скоростью до 8 метров в секунду. Небо будет облачным с прояснениями. Ночью температура воздуха составит от -21° до -26°, местами столбик термометра может опуститься до -28°… -33°. Днем будет от -8° до -13°, в отдельных районах до -18°.

Синоптики также предупреждают о возможном тумане и гололедице. Видимость на дорогах может ухудшиться до 500-1000 метров.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии ударят настоящие морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии ударят настоящие морозы
Бабье лето в Башкирии продлится еще три дня
Общество в Башкирии
Бабье лето в Башкирии продлится еще три дня
В Башкирии ожидается потепление и мокрый снег
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается потепление и мокрый снег
Погода приготовила жителям Башкирии неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода приготовила жителям Башкирии неприятный сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok