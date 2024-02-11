В Башкирии температура воздуха упадет до -33 градусов

Согласно прогнозу Башгидромета, 12 февраля в Башкирии столбик термометра значительно понизится. Спасатели регионального МЧС предупреждают жителей о надвигающемся похолодании.

Ожидается, что в регион придет юго-восточный ветер со скоростью до 8 метров в секунду. Небо будет облачным с прояснениями. Ночью температура воздуха составит от -21° до -26°, местами столбик термометра может опуститься до -28°… -33°. Днем будет от -8° до -13°, в отдельных районах до -18°.

Синоптики также предупреждают о возможном тумане и гололедице. Видимость на дорогах может ухудшиться до 500-1000 метров.

Автор: Семен Подгорный