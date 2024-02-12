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Все решено: с февраля пенсионеры получат рекордную прибавку

Все решено: с февраля пенсионеры получат рекордную прибавку

Госдума в первом чтении приняла законопроект об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 7,5% с 1 февраля 2024 года. Это решение затронет более 32 миллионов граждан страны и приведет к значительному увеличению среднего размера страховой пенсии по старости.

Ожидается, что после индексации средняя пенсия этой категории россиян составит 23 449 рублей. Увеличение затронет как фиксированную выплату, которая вырастет до 8 134 рублей 88 копеек, так и страховую часть, зависящую от пенсионного коэффициента. Стоимость пенсионного коэффициента в 2024 году также будет проиндексирована — с 129,46 до 133,05 рубля.

По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, данная мера, инициированная Президентом, направлена на обеспечение социальной защиты и повышение качества жизни людей старшего возраста.

Эксперты отмечают, что индексация пенсий на 7,5% станет рекордной за последние годы. Она позволит частично компенсировать рост инфляции и повысить уровень жизни пенсионеров.

Важно отметить, что законопроект еще должен быть одобрен во втором и третьем чтениях, а также Советом Федерации. Однако его принятие с большой долей вероятности позволит улучшить материальное положение миллионов пожилых людей в России.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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