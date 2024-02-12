Индексация пенсий: прибавка ожидается в апреле
По информации Министерства труда и социальной защиты, с 1 апреля 2024 года ожидается значительная индексация пенсий для более чем 4 миллионов пенсионеров по всей стране.
Планируется, что размеры пенсий будут увеличены на 7,5% для более чем 3,4 миллиона граждан, а также для 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Для реализации данного увеличения социальных выплат в федеральном бюджете на 2024 год выделено 37,5 миллиардов рублей.
Индексация пенсий рассматривается как важная мера по улучшению уровня жизни пожилых людей в стране. Эта новость может быть воспринята положительно всеми, кто ожидает повышения размера своих социальных выплат. Рекомендуется следить за дальнейшими обновлениями по данному вопросу.
Автор: Семен Подгорный
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