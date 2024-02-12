В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Говен Байбатыров
Жители Башкирии простились с Говеном Байбатыровым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
58-летний сержант Говен Петрович Байбатыров родился в деревне Киргизово Калтасинского района. После окончания Редькинской средней школы в Краснокамск районе он получил профессию водителя автомобиля с умением выполнять работы слесаря в СПТУ №127 города Нефтекамска.
В администрации Нефтекамска сообщили, что Говен Байбатыров, будучи истинным патриотом своей страны, не остался в стороне в трудное время. Он добровольно принял участие в специальной военной операции, чтобы защитить интересы Родины.
Осенью прошлого года мужчина отправился в зону спецоперации. Погиб 24 января 2024 года.
У военнослужащего остались супруга и две дочери.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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