«Мы оказались правы»: Гульназ Асаева рассказала о серьезной проблеме

Певица из Уфы Гульназ Асаева рассказала в своих социальных сетях о неприятном происшествии, которое случилось с ней во время поездки в город Кукмор в Татарстане. По ее словам, дорога оказалась очень сложной.

Гульназ описала ситуацию как настоящий ужас, сравнив ее с ударом обухом по голове. Она ехала по своей полосе, когда внезапно водитель Toyota RAV4 резко вырулил вправо не включив поворотник. Машина выехала с третьей или второй полосы и повернула прямо перед Гульназ, из-за чего произошло столкновение. Певица не успела затормозить. К счастью, Гульназ оказалась права в этой ситуации. Она выразила возмущение по поводу таких безответственных водителей.

Однако дорожное происшествие не напугало Гульназ Асаеву. Спустя некоторое время после аварии исполнительница все же добралась до Уфы, несмотря на трудности по пути.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети