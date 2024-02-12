В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Тимур Шайхисламов

В Уфимском районе Башкирии простились с Тимуром Шайхисламовым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО.

Траурная церемония прошла в понедельник, 12 февраля. Проводить в последний путь бойца пришли родные, друзья, односельчане, а также представители администрации района.

Тимур Шайхисламов родился 19.04.1985 года. После окончания средней общеобразовательной школы в 2003 году он отслужил в рядах Российской армии, получив звание сержанта. Вернувшись домой, Тимур занялся индивидуальной предпринимательской деятельностью, предоставляя услуги по сварке и другим ремонтным работам.

Как отметил глава Уфимского района Николай Ельников, в период геополитической напряженности Тимур проявил стойкость и самоотверженность, приняв решение встать на защиту своей страны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети