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В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Тимур Шайхисламов

В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Тимур Шайхисламов

В Уфимском районе Башкирии простились с Тимуром Шайхисламовым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО.
Траурная церемония прошла в понедельник, 12 февраля. Проводить в последний путь бойца пришли родные, друзья, односельчане, а также представители администрации района.

Тимур Шайхисламов родился 19.04.1985 года. После окончания средней общеобразовательной школы в 2003 году он отслужил в рядах Российской армии, получив звание сержанта. Вернувшись домой, Тимур занялся индивидуальной предпринимательской деятельностью, предоставляя услуги по сварке и другим ремонтным работам.

Как отметил глава Уфимского района Николай Ельников, в период геополитической напряженности Тимур проявил стойкость и самоотверженность, приняв решение встать на защиту своей страны.

В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Говен Байбатыров В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Говен Байбатыров
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфимский район спецоперация Погибшие на Украине
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