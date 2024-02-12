Башкирию накроет циклон с сильной метелью и порывистым ветром
В ближайшие дни Башкирию ожидает неблагоприятная погодная обстановка. Согласно прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, 13 февраля на территорию республики обрушится сильная метель, сопровождаемая обильным снегопадом и порывистым ветром.
На дорогах региона прогнозируются снежные заносы, образование снежного наката и гололедицы. Это может привести к затруднению движения как для автомобилистов, так и для пешеходов.
В ночное время температура воздуха опустится до -13…-18°C, а в восточных районах республики столбик термометра может упасть до -23°C. Днем же температура будет более щадящей - от -2 до -7°C.
Скорость ветра при этом будет достигать 18 м/с, что создаст дополнительные трудности и потенциальную опасность.
В связи с надвигающейся стихией, жителям Башкирии рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными.
Автор: Семен Подгорный
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