Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Появилась приятная новость о детских выплатах

Появилась приятная новость о детских выплатах

В 2023 году более 1,6 миллиона родителей получили государственную поддержку в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Эта мера, реализуемая Социальным фондом России, направлена на улучшение благосостояния семей с маленькими детьми.

Пособие доступно как работающим, так и неработающим родителям, а также другим родственникам, фактически осуществляющим уход за малышом. При этом важно, чтобы заявитель находился в отпуске по уходу за ребенком.

Приятной новостью стало то, что теперь родители, работающие на дому или неполный рабочий день, также сохраняют право на получение пособия.

Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка за два года, предшествующие отпуску по уходу за ребенком. Он составляет 40% от средней зарплаты, но не может быть ниже установленного минимума. С 1 февраля 2024 года минимальная сумма пособия для работающих родителей составляет 9 227,24 рубля (с учетом районного коэффициента), а максимальная – 49 123,12 рубля. Для неработающих родителей размер выплаты фиксирован – 9 227,24 рубля.

Стоит отметить, что количество детей в семье не влияет на право получения пособия. Если семья воспитывает двух или более детей до полутора лет, выплата будет предоставляться на каждого из них.

Важно, что суммарный размер пособия не может превышать 100% от среднего заработка, но при этом не должен быть меньше суммы двух минимальных пособий.

Неожиданная причина: юрист рассказал за что могут лишить пособий Неожиданная причина: юрист рассказал за что могут лишить пособий
Автор: i-gazeta.com
Теги: выплаты пособия
Читайте также

В Башкирии единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 101 рубль
Экономика в Башкирии
В Башкирии единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 101 рубль
Индексация детских пособий с 1 февраля 2019 года: размеры выплат в Башкирии
Экономика в Башкирии
Индексация детских пособий с 1 февраля 2019 года: размеры выплат в Башкирии
В Башкирии увеличился размер детских пособий
Экономика в Башкирии
В Башкирии увеличился размер детских пособий
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
Общество в Башкирии
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok