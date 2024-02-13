Появилась приятная новость о детских выплатах

В 2023 году более 1,6 миллиона родителей получили государственную поддержку в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Эта мера, реализуемая Социальным фондом России, направлена на улучшение благосостояния семей с маленькими детьми.

Пособие доступно как работающим, так и неработающим родителям, а также другим родственникам, фактически осуществляющим уход за малышом. При этом важно, чтобы заявитель находился в отпуске по уходу за ребенком.

Приятной новостью стало то, что теперь родители, работающие на дому или неполный рабочий день, также сохраняют право на получение пособия.

Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка за два года, предшествующие отпуску по уходу за ребенком. Он составляет 40% от средней зарплаты, но не может быть ниже установленного минимума. С 1 февраля 2024 года минимальная сумма пособия для работающих родителей составляет 9 227,24 рубля (с учетом районного коэффициента), а максимальная – 49 123,12 рубля. Для неработающих родителей размер выплаты фиксирован – 9 227,24 рубля.

Стоит отметить, что количество детей в семье не влияет на право получения пособия. Если семья воспитывает двух или более детей до полутора лет, выплата будет предоставляться на каждого из них.

Важно, что суммарный размер пособия не может превышать 100% от среднего заработка, но при этом не должен быть меньше суммы двух минимальных пособий.