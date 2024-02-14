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В Башкирии прогнозируются трескучие морозы

В Башкирии прогнозируются трескучие морозы

21:53, 14 фев 2024

Синоптики Башгидромета предупреждают о резком похолодании, которое ожидается в Башкирии 15 февраля.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -25…-30 градусов, а местами мороз может достичь отметки в -35 градусов. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -18…-23 градусов. Осадков в этот день не прогнозируется. Умеренный ветер будет дуть с севера или северо-востока.

На следующий день в пятницу, 16 февраля, существенных изменений в погоде не произойдет. Морозы сохранятся, и температура воздуха ночью будет составлять -25…-30 градусов, в отдельных районах до -35 градусов. Днем ожидается -15…-20 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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