В Башкирии прогнозируются трескучие морозы

21:53, 14 фев 2024

Синоптики Башгидромета предупреждают о резком похолодании, которое ожидается в Башкирии 15 февраля.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -25…-30 градусов, а местами мороз может достичь отметки в -35 градусов. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -18…-23 градусов. Осадков в этот день не прогнозируется. Умеренный ветер будет дуть с севера или северо-востока.

На следующий день в пятницу, 16 февраля, существенных изменений в погоде не произойдет. Морозы сохранятся, и температура воздуха ночью будет составлять -25…-30 градусов, в отдельных районах до -35 градусов. Днем ожидается -15…-20 градусов.

Автор: Семен Подгорный