В Уфе стартовали масштабные рейды по подготовке к весеннему половодью

09:57, 15 фев 2024

В столице Башкирии развернулась активная работа по предупреждению паводковой ситуации. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Учитывая, что Уфу с трех сторон окружают полноводные реки, весной существует риск подтопления некоторых прибрежных районов. В связи с этим, городские службы приступили к комплексной подготовке к встрече "большой воды", задействовав в этом процессе и местное население.

Первым этапом подготовки к паводку стал масштабный обход жилых дворов, который уже стартовал в Кировском районе. Сотрудники УГЗ и Управления пожарной охраны столицы лично посещают домовладения, проводя инструктажи с жителями по правилам поведения в период половодья.

Особое внимание уделяется новоселам, которые не знакомы с паводковой спецификой региона. Специалисты детально инструктируют их о необходимых мерах предосторожности, разъясняя, как правильно поднимать мебель и ценные вещи на верхние этажи, готовить тревожный чемоданчик с документами и предметами первой необходимости, а также проверять состояние лодок и спасжилетов.

Помимо инструктажей, распространяются информационные памятки, содержащие алгоритм действий в случае подтопления.

Рейдовые мероприятия пройдут во всех потенциально опасных зонах Уфы. Цель этих обходов – максимально повысить осведомленность населения о правилах безопасности в период половодья, обеспечить слаженную работу всех служб и снизить риски для жизни и имущества людей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ