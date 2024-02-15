Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Уфе стартовали масштабные рейды по подготовке к весеннему половодью

В Уфе стартовали масштабные рейды по подготовке к весеннему половодью

09:57, 15 фев 2024

В столице Башкирии развернулась активная работа по предупреждению паводковой ситуации. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Учитывая, что Уфу с трех сторон окружают полноводные реки, весной существует риск подтопления некоторых прибрежных районов. В связи с этим, городские службы приступили к комплексной подготовке к встрече "большой воды", задействовав в этом процессе и местное население.

Первым этапом подготовки к паводку стал масштабный обход жилых дворов, который уже стартовал в Кировском районе. Сотрудники УГЗ и Управления пожарной охраны столицы лично посещают домовладения, проводя инструктажи с жителями по правилам поведения в период половодья.

Особое внимание уделяется новоселам, которые не знакомы с паводковой спецификой региона. Специалисты детально инструктируют их о необходимых мерах предосторожности, разъясняя, как правильно поднимать мебель и ценные вещи на верхние этажи, готовить тревожный чемоданчик с документами и предметами первой необходимости, а также проверять состояние лодок и спасжилетов.

Помимо инструктажей, распространяются информационные памятки, содержащие алгоритм действий в случае подтопления.

Рейдовые мероприятия пройдут во всех потенциально опасных зонах Уфы. Цель этих обходов – максимально повысить осведомленность населения о правилах безопасности в период половодья, обеспечить слаженную работу всех служб и снизить риски для жизни и имущества людей.

«Хватит шуметь!»: в Уфе пьяная ссора чуть не закончилась убийством «Хватит шуметь!»: в Уфе пьяная ссора чуть не закончилась убийством
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
Теги: Уфа УГЗ
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok