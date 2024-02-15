В одном из районов Башкирии столбики термометров упали до -40°

10:34, 15 фев 2024

Ночь 15 февраля 2024 года в Башкирии выдалась морозной. По данным МЧС по РБ, температура воздуха на территории республики колебалась от -22 до -33 градусов.

В некоторых северо-восточных районах столбики термометров опустились еще ниже, достигнув отметки -35…-41 градуса. В частности, в населенном пункте Емаши Белокатайского района температура воздуха опустилась до -41°.

В других населенных пунктах республики также наблюдалась морозная погода: в Янауле и Учалах было -32°, в Караиделе -35°, в Белорецке и Бакалах -30°.

Особо стоит отметить деревню Юсупово Кигинского района, где температура воздуха ночью достигла -40°.

Столь морозная погода обуславливается влиянием антициклона, который принес в регион ясную и безветренную погоду.

МЧС по РБ призывает жителей республики быть осторожными в условиях низких температур, одеваться тепло и не выходить на улицу без особой необходимости.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети