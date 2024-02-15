Башкирская домохозяйка в шоке: от подписчиков в сети посыпались непристойные предложения

12:10, 15 фев 2024

Популярный в социальных сетях блогер Миляуша Шайхелислямова, более известная под псевдонимом Башкирская домохозяйка, поделилась своими переживаниями относительно недопустимого поведения некоторых своих подписчиков мужского пола.

По ее словам, многие из них не стесняются отправлять ей сообщения непристойного содержания, что вызывает у нее чувства не только смущения, но и возмущения.

Изучив профили этих подписчиков, стремящихся к неуместному общению, Миляуша обнаружила, что многие из них состоят в браке и даже имеют детей. Как рассказала блогер, она была поражена тем фактом, что эти мужчины не боялись писать оскорбительные сообщения со своих личных аккаунтов, на которых размещены фотографии их жен и детей.

Ранее Башкирская домохозяйка также выражала недовольство по поводу некоторых женщин-подписчиц, которые, оставляя на ее странице восторженные комментарии, в то же время критиковали ее в других сообществах, что вызывало у блогера раздражение.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: соцсети Башкирской домохозяйки