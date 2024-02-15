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На Башкирию надвигаются крепкие морозы: до -42° в отдельных районах

На Башкирию надвигаются крепкие морозы: до -42° в отдельных районах

20:37, 15 фев 2024

Согласно прогнозу синоптиков Башгидрометцентра, жителей Башкирии ожидает морозная и сухая погода в конце рабочей недели.

В пятницу, 16 февраля, столбики термометров опустятся до -27...-32° ночью, а местами мороз может усилиться до -37°. В отдельных северо-восточных районах республики температура воздуха может опуститься до экстремальных -42°. Днем же ожидается -15...-20°, в горных районах - до -10°.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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