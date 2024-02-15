На Башкирию надвигаются крепкие морозы: до -42° в отдельных районах

20:37, 15 фев 2024

Согласно прогнозу синоптиков Башгидрометцентра, жителей Башкирии ожидает морозная и сухая погода в конце рабочей недели.

В пятницу, 16 февраля, столбики термометров опустятся до -27...-32° ночью, а местами мороз может усилиться до -37°. В отдельных северо-восточных районах республики температура воздуха может опуститься до экстремальных -42°. Днем же ожидается -15...-20°, в горных районах - до -10°.





Автор: Семен Подгорный